جمارك السيارات بالسويس تفرج عن 489 سيارة خلال فبراير

مها أبوودن:أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس برئاسة على شكيو مدير عام الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس خلال شهر فبراير عام 2018 عن 477 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجا نهائيا للإستخدام الشخصى و6 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجا نهائي

مها أبوودن:

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس برئاسة على شكيو مدير عام الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس خلال شهر فبراير عام 2018 عن 477 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجا نهائيا للإستخدام الشخصى و6 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجا نهائيا للإستخدام التجارى.

وبلغت قيمة هذه السيارات 85 مليون 175 ألف و698 جنيه كما بلغت الضرائب الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 35 مليون و 365 ألف و 339 جنيها بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها مليون 18 و 41 ألف و 130 جنيها والرسوم الأخرى المحصلة 3 مليون 989 ألف و 825 جنيها بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 57 مليون و 396 ألف و 294 جنيها.

وخلال شهر فبراير 2018 أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيا عن 6 سيارات نقل للإستخدام التجارى بقيمة 2 مليون 99 ألف و 838 جنيه.

كما بلغت الضرائب الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 789 ألف و 886 جنيها بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها 909 ألف و 987 جنيها بإجمالى إيرادات محصلة قدرها مليون و 699 ألف و 873 جنيها.

وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيا خلال شهر فبراير 2018 عن 489 سيارة ركوب ملاكى ونقل بقيمة إجمالية بلغت 87 مليون و 295 ألف و 536 جنيها ويبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن هذه السيارات 59 مليون و 96 ألف و 167 جنيها.

من ناحية أخرى بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر فبراير الماضى 84 سيارة.