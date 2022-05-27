جمارك السيارات بالسويس تفرج عن 2133 سيارة بقيمة 371 مليون جنيه خلال أبريل الماضى

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس برئاسة محمد غريب محمود، خلال شهر أبريل الماضى عن 2109 سيارة ركوب ملاكى موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجًا نهائيًا للاستخدام الشخصى والتجارى، منها 1377 سیارة «إعفاءات ذوي إعاقة» بقیمة إجمالية بلغت 359 مليونًا و 903 ألف و 624 جنيها.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن تلك السيارات نحو 77 مليونًا و 667 ألف و 911 جنيها، فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 31 مليونًا 474 ألف و 286 جنيها ، بينما بلغت الأرباح التجارية والصناعية 11 ألف و 301 جنيه، بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 109 مليونًا و 153 ألف و 498 جنيها .

كما أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيًا عن 24 سيارة نقل بضائع بقيمة بلغت 11 مليون و 353 ألف و 919 جنيها خلال ابريل الماضى.

وتم تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية عن تلك السيارات بمبلغ مليون و826 ألف و 877 جنيها ، فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة عنها مليون و 845 ألف و 311 جنيه، وبلغت ضريبة الأرباح التجارية والصناعية 113 ألف و 539 جنيه، بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 3 مليون و 785 ألف و 727 جنيه.

كما بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام «الإفراج المؤقت » من جمرك السويس خلال شهر ابريل الماضي حوالى61 سيارة، فضلًا على 47 سيارة تم إعادة تصديرها، سبق الإفراج عنها تحت نظام «الإفراج المؤقت .

وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيًا خلال شهر إبريل الماضى عن 2133 سيارة ملاكى ونقل بضائع بقيمة إجمالية بلغت 371 مليونًا و 257 ألف و 543 جنيه، فيما بلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها حوالى 112 مليونًا و 939 ألف و 225 جنية.