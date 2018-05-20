جمارك السويس: 38.8% ارتفاعًا فى واردات السيارات الربع الأول

الرسوم الجمركية تقفز لـ 268 مليون جنيه خلال أربع شهور أحمد عوض قفزت واردات السيارات عبر منفذ جمرك السويس بنسبة 38.8% لتصل إلى 2378 وحدة خلال اﻷربع أشهر اﻷولى من العام الحالى، مقارنة بـ 1713 مركبة خلال الفترة نفسها من العام الماضى. وكشفت التقارير الصادرة عن مصلحة الجمارك عن قي

الرسوم الجمركية تقفز لـ 268 مليون جنيه خلال أربع شهور

أحمد عوض

قفزت واردات السيارات عبر منفذ جمرك السويس بنسبة 38.8% لتصل إلى 2378 وحدة خلال اﻷربع أشهر اﻷولى من العام الحالى، مقارنة بـ 1713 مركبة خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وكشفت التقارير الصادرة عن مصلحة الجمارك عن قيمة واردات السيارات المفرج عنها عبر منفذ السويس مسجلة 400 مليونا و319 ألفا و654 جنيها، بالإضافة إلى أن إجمالي الرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات تبلغ 268 مليونا و136 ألفا و893 جنيها.

وبحسب تقارير الجمارك؛ فإن واردات السيارات شهدت أعلى معدلاتها خلال أبريل الماضي مسجلة 721 وحدة، بقيمة 101 مليون و 729 ألفا و 316 جنيها – محصلًا عنها رسوما جمركية تقدر بـ 70 مليونا و 25 ألفا و 833 جنيها.

وأكد مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، أن واردات السيارات عبر منفذ السويس تشهد استقرارا عند مستوى 700 سيارة شهريا مقارنة بالفترات السابقة التى شهدت تراجعا عنيفا، موضحا أن الحصلية الجمركية تشهد ارتفاعا بفضل استقرار التعريفة الجمركية عند مستوى 16 جنيها إضافة إلي زيادة الحصص الاستيرادية من جانب الوكلاء، متوقعا زيادة حجم واردات السيارات بالتزامن مع تعافي مبيعات السوق وكذلك اقتراب موسم اإجازات واﻷعياد التي تشهد ارتفاع معدلات البيع.



يذكر أن مبيعات السيارات ارتفعت بنسبة 32.3% مسجلة 35.1 ألف مركبة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 26.55 ألف وحدة خلال الفترة نفسها من 2017؛ وفقا للبيانات الصادرة عن تقرير “أميك”.