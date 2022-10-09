جمارك السويس: 3.8 مليار إجمالي الضرائب والرسوم خلال سبتمبر الماضى

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة رشاد أمين عبدالمعطى عن مشمول عدد 10746 شهادة جمركية خلال شهر سبتمبر 2022 لكافة السلع الإستراتيجية ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة منها الخيوط والمنسوجات والأجهزه الكهربائيه وأجهزه الإستقبال والبلاستيك ومنتجات بترولية وغيرها.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد 915 مليونا و973 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 2 مليار و507 ملايين و743 ألف جنيه ، فيما بلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات مبلغ 369 مليونا و420 ألف جنيه .

وخلال شهر سبتمبر الماضى قامت الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس بتصدير مشمول 3004 بیان جمركي تحت نظم المختلفة) نهائي – سماح مؤقت – دروباك ) بقيمة بلغت نحو 7 مليارات و557 مليونا و87 ألف جنيه ، لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية و البضائع العامة منها رمال طبيعيه وعصائر ومستحضرات تجميل وعلف للدواجن وغيرها ، تم تحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السويس بحوالى 2 مليون و109 آلاف جنيه .

وبلغت حصيلة مزاد المهمل خلال نفس الفترة نحو 3 ملايين و988 ألف جنيه ، وتم تحصيل غرامات ومخالفات ومتحصلات أخرى بحوالى 30 مليونا و456 ألف جنيه.

وبذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السويس خلال سبتمبر الماضي 3 مليارات و830 مليونا و134 ألف جنيه .

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك على سرعة الإنجاز وآداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التسيير علي المواطنين .