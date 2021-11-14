جمارك السويس تٌفرج عن سيارات بقيمة 306 مليون جنيه أكتوبر الماضي

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا تلقاه من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، أفرجت نهائيا خلال شهر أكتوبر الماضى عن 1635 سيارة ملاكى ونقل بقيمة إجمالية بلغت 306.816 مليون جنيه، فيما بلغت إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المُحصلة عنها نحو 82.660 مليون جنيه.

لسيارات ملاكي ونقل

وأشار التقرير إلى أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، أفرجت نهائيًا عن 1635سيارة ملاكى للاستخدام الشخصى والتجارى، منها 1031 سیارة نظم خاصة «إعفاءات ذوى إعاقة وموقوفات»، بقیمة إجمالية بلغت 303.606 مليون جنيه، أكتوبر الماضي.

أضاف أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن تلك السيارات سجلت 56.30 مليون جنيه، فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 24.911 مليون جنيه، وأرباح تجارية وصناعية 78 ألف جنيه، بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 81.20 مليون جنيه.

وأوضح أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس أفرجت نهائيًا عن 9 سيارات نقل بقيمة بلغت 3.210 مليون جنيه خلال شهر أكتوبر الماضى.

أضاف التقرير أنه تم تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية عن تلك السيارات بقيمة 1.2 مليون جنيه، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة عنها 595 ألف جنيه، وبلغت ضريبة الأرباح التجارية والصناعية 26 ألف جنيه بإجمالى إيرادات مُحصلة قدرها مليون و643 ألف جنيه.