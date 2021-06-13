اقتصاد وأسواق

جمارك السويس تنهي إجراءات تحريك دعوى جنائية ضد 4 قضايا تهرب جمركي

بلغ إجمالي التعويضات الجمركية عن هذه القضايا 29 مليون و796 ألف و203 جنيها .
السيد فؤاد 12:33 ص, الأثنين, 14 يونيو 21 12:33 ص, الأثنين, 14 يونيو 21

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انتهت إدارة القضايا الجنائية والمدنية والإدارية بالإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة إبراهيم عامر من إجراءات استصدار طلب تحريك الدعوى الجنائية لعدد 4 قضايا تهرب جمركى .

والقضية الأولى رقم 151 لسنة 2820 جمرك السخنة ضد شركة ا . ع . ح وذلك لقيامها بتقديم مستندات مصطنعة للجمارك بقيم أقل للإفراج عن مشمول 6 بيانات جمرکية والصنف طبقا للمستندات المقدمة للجمارك عبارة عن أقمشة .

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والقضية الثانية برقم 219 لسنة 2020 لشركة ا . ل . ا للتصرف فى أصناف مرفوضة رقابيا ضمن مشمول البيان الجمركي رقم 25867 المفرج عنه تحت التحفظ من جمرك السخنة لصنف أقمشة أيضا .

والقضية الثالثة برقم 222 لسنة 2020 لشركة ا . ل . ا للتصرف فى أصناف مرفوضة رقابيا ضمن مشمول البيانين الجمركيين رقمی 923 و41231 المفرج عنهما تحت التحفظ من جمرك السخنة لصنف أقمشة .

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والقضية الرابعة برقم 225 بإسم شركة ط .ل .ا لتصرفها في أصناف مرفوضه رقابيا ضمن مشمول البيانين الجمركيين رقمی 757 و 12909 المفرج عنهما تحت التحفظ من جمرك السخنة لصنف موتور كهربائي.

وبلغ إجمالي التعويضات الجمركية عن هذه القضايا 29 مليونا و796 ألفا و203 جنيهات.

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بقلم السيد فؤاد

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