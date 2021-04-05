سيــارات

جمارك السويس تفرج عن 727 سيارة ملاكي ونصف نقل بقيمة 151 مليون جنيه خلال مارس

منها 249 سیارة نظم خاصة (إعفاءات ذوى إعاقة وموقوفات)
السيد فؤاد 9:46 م, الأثنين, 5 أبريل 21 9:46 م, الأثنين, 5 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، برئاسة الأستاذ محمد غريب محمود، القائم بتيسير أعمال الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، خلال شهر مارس 2021 عن 671 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجًا نهائيًّا للاستخدام الشخصى والتجارى، منها 249 سیارة نظم خاصة (إعفاءات ذوى إعاقة وموقوفات) بقیمة إجمالية 124 مليونًا و447 ألفًا و499 جنيهًا.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه السيارات 36 مليونًا و711 ألفًا و241 جنيهًاـ فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن تلك السيارات 19 مليونًا و97 ألفًا و882 جنيهًا بإجمالى إيرادات محصَّلة قدرها 55 مليونًا و809 آلاف و123 جنيهًا.

اقرأ أيضا  ميرسك مصر تبدأ في تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات (مستند)

وخلال شهر مارس 2021 أيضًا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيًّا عن 56 سيارة نصف نقل بقيمة بلغت 26 مليونًا و847 ألفًا و482 جنيهًا.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصَّلة عن تلك السيارات 5 ملايين و40 ألفًا و411 جنيهًا، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة عنها 4 ملايين و96 ألفًا و72 جنيهًا، وضريبة الأرباح الصناعية والتجارية بمبلغ 228 ألفًا و330 جنيهًا، بإجمالى إيرادات محصَّلة قدرها 9 ملايين و364 ألفًا و813 جنيهًا.

اقرأ أيضا  ترتيب السيارات الأكثر مبيعًا في مصر خلال يناير وفبراير (جراف)

وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيًّا خلال شهر مارس 2021 عن 727 سيارة ملاكى ونصف نقل، بقيمة إجمالية بلغت 151 مليونًا و294 ألفًا و981 جنيهًا، ويبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصَّلة عنها حوالى 65 مليونًا و173 ألفًا و936 جنيهًا.

من ناحية أخرى بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس، خلال شهر مارس الماضي، 37 سيارة، كما تمت إعادة تصدير 63 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم السيد فؤاد

ملف الكاتب السيد فؤاد

اقرأ أيضاً

«ب 3» سعرها 750 ألف جنيه.. المرور تطرح 10 لوحات مميزة بالمزاد الإلكتروني

أماني عوض 4:58 م, الأثنين, 5 أبريل 21

سحب 26.4 ألف رخصة لمخالفي تركيب الملصق الإلكتروني خلال 4 أيام (جراف)

أماني عوض 3:46 م, الأثنين, 5 أبريل 21

«المنصور» ترفع أسعار سيارات «شيفروليه أوبترا» خلال أبريل.. تعرف على التفاصيل

المال - خاص 2:51 م, الأثنين, 5 أبريل 21

«غبور» ترفع أسعار سيارات «شيري تيجو 7» بقيمة 1000 جنيه خلال أبريل

المال - خاص 12:38 م, الأثنين, 5 أبريل 21

1000 جنيه زيادة في أسعار سيارات «شيري أريزو 5» خلال أبريل

المال - خاص 12:26 م, الأثنين, 5 أبريل 21

مواصفات وأسعار سيارات «فورد فوكاس» موديل 2021 (فيديو)

المال - خاص 11:04 م, الأحد, 4 أبريل 21