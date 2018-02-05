جمارك السويس تفرج عن 669 سيارة ملاكي خلال يناير

مها أبوودن: أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، خلال شهر يناير عام 2018 عن 399 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجا نهائيا للاستخدام الشخصى.وبلغت قيمة هذه السيارات 69 مليون 398 ألف و345 جنيه، كما بلغت الضرائب الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 29 مليونا و965 ألفا و8

مها أبوودن:



أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، خلال شهر يناير عام 2018 عن 399 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجا نهائيا للاستخدام الشخصى.

وبلغت قيمة هذه السيارات 69 مليون 398 ألف و345 جنيه، كما بلغت الضرائب الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 29 مليونا و965 ألفا و840 جنيها، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها 16 مليونا و250 ألف و527 جنيها والرسوم الأخرى المحصلة 3 ملايين و934 ألفا و647 جنيها، بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 50 مليونا و151 ألفا و14 جنيها.

وخلال شهر يناير 2018 أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيا عن 270 سيارة نقل للاستخدام التجارى بقيمة 63 مليونا 6و80 ألفا و597 جنيها.

كما بلغت الضرائب الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 19 مليونا و836 ألفا و66 جنيها، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها 12 مليونا و685 ألفا و242 جنيها، إيرادات محصلة قدرها 32 مليونا و521 ألفا و308 جنيهات.

وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيا خلال شهر يناير 2018 عن 669 سيارة ركوب ملاكى ونقل بقيمة إجمالية بلغت 133 مليونا و78 ألفا و942 جنيها، ويبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن هذه السيارات 82 مليونا و672 ألفا و322 جنيها.

من ناحية أخرى بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر يناير الماضي 61 سيارة.