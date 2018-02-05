جمارك السويس: تفرج عن 669 سيارة خلال يناير

المال - خاصأفرجت جمارك السويس، برئاسة على شكيو، مدير عام الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، خلال شهر يناير عن 399 سيارة ركوب ملاكي، موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة.وبلغت قيمة هذه السيارات 69 مليونا 398 ألفا و345 جنيها، كما بلغت الضرائب الجمركية المحصلة عنها 29 مليونا و965 ألفا و840 جنيها، بي



المال – خاص

أفرجت جمارك السويس، برئاسة على شكيو، مدير عام الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، خلال شهر يناير عن 399 سيارة ركوب ملاكي، موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة.

وبلغت قيمة هذه السيارات 69 مليونا 398 ألفا و345 جنيها، كما بلغت الضرائب الجمركية المحصلة عنها 29 مليونا و965 ألفا و840 جنيها، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها 16 مليونا و250 ألفا و527 جنيها والرسوم الأخرى المحصلة 3 ملايين و934 ألفا و647 جنيها، بإجمالى إيرادات محصلة 50 مليونا و151 ألفا و14 جنيها.

وأفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيا عن 270 سيارة نقل للاستخدام التجارى، بقيمة 63 مليونا و680 ألفا و597 جنيها، كما بلغت الضرائب الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 19 مليونا و836 ألفا و66 جنيها، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها 12 مليونا و685 ألفا و242 جنيها، بإيرادات محصلة قدرها 32 مليونا و521 ألفا و308 جنيهات.

وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيا خلال شهر يناير عن 669 سيارة ركوب ملاكى ونقل، بقيمة إجمالية بلغت 133 مليونا و78 ألفا و942 جنيها، ويبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن هذه السيارات 82 مليونا و672 ألفا و322 جنيها.

من ناحية أخرى، بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر يناير الماضى 61 سيارة.