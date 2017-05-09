جمارك السويس تفرج عن 661 سيارة بقيمة 135.2 مليون جنيه خلال أبريل

مها أبوودن: أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيا خلال شهر أبريل الماضى عن 290 سيارة ركوب ملاكي للاستخدام الشخصى بقيمة 51.3 مليون جنيه و24 سيارة ركوب ملاكي للاستخدام التجارى بقيمة قدرها 6.6 مليون جنيه بإجمالى 314 سيارة وبقيمة إجمالية بلغت 57.7 مليون جنيه.كما أفرجت جمارك الس

مها أبوودن:



أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيا خلال شهر أبريل الماضى عن 290 سيارة ركوب ملاكي للاستخدام الشخصى بقيمة 51.3 مليون جنيه و24 سيارة ركوب ملاكي للاستخدام التجارى بقيمة قدرها 6.6 مليون جنيه بإجمالى 314 سيارة وبقيمة إجمالية بلغت 57.7 مليون جنيه.





كما أفرجت جمارك السيارات بالسويس نهائيا خلال شهر أبريل الماضى عن 347 سيارة نقل بقيمة 77 مليون 257 آلاف و105 جنيه وسيارة واحدة ركوب ملاكي للاستخدام التجارى بقيمة قدرها 284 ألف و 763 جنيه.

وبذلك يبلغ عدد السيارات التى تم الإفراج عنها خلال شهر أبريل 661 سيارة بقيمة إجمالية بلغت 135.2 مليون جنيه.

وبلغت الرسوم الجمركية المحصلة عن هذه السيارات خلال نفس الفترة 53.1 مليون جنيه بينما بلغت الرسوم والضرائب المحصلة لصالح الجهات الأخرى 28.2 مليون جنيه بإجمالى رسوم وضرائب محصلة عن هذه السيارات بلغت 81 مليون 212 ألف و 502 جنيه.