جمارك السويس تفرج عن 564 سيارة

أحمد عوض تمكنت الإدارة العامة لجمارك سيارات السويس، من تحصيل مبلغ 64 مليونًا و753 ألفًا و188 جنيهًا، من إجمالي عدد السيارات المفرج عنها، خلال سبتمبر الماضي. وأفرجت اإدارة العامة لجمارك سيارات السويس، عن 564 سيارة - موزعة كالتالي: 292 سيارة…

أحمد عوض

تمكنت الإدارة العامة لجمارك سيارات السويس، من تحصيل مبلغ 64 مليونًا و753 ألفًا و188 جنيهًا، من إجمالي عدد السيارات المفرج عنها، خلال سبتمبر الماضي.

وأفرجت اإدارة العامة لجمارك سيارات السويس، عن 564 سيارة – موزعة كالتالي: 292 سيارة ركوب، و272 بيك – آب للاستخدام التجاري،

خلال الشهر الماضي.

وتوقع مصدر بمصلحة الجمارك، زيادة حجم الحصيلة الجمركية للسيارات خلال الفترة المقبلة، بسبب رفع التعريفة الجمركية علي السيارات المستوردة من الطرازات الجديدة، التي شهدت ارتفاعًا بنسب متفاوتة بين مختلف العلامات التجارية، بالإضافة إلى أن حجم الواردات من السيارات تشهد تعافيًا خلال الفترة الحالية، مقارنة بالفترة السابقة.

يشار إلى أن منفذ جمارك سيارات السويس، يعد المنفذ الثاني في عدد السيارات المفرج عنها بمختلف المنافذ الجمركية، بعد المنفذ الرئيسي بالإسكندرية.