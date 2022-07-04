«جمارك السويس» تفرج عن 1391 سيارة بقيمة 279 مليون جنيه خلال مايو الماضى

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس برئاسة محمد غريب محمود تحت إشراف رشاد أمين رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس، عن 1349 سيارة ركوب ملاكى موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجًا نهائيًا للاستخدام الشخصى والتجارى، منها 769 سیارة «إعفاءات ذوي إعاقة» بقیمة إجمالية بلغت 268 مليونًا و واحد ألف جنيه.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن تلك السيارات 65 مليون و 973 ألف جنيه، فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 27 مليونًا و106آلاف جنيه ، بينما بلغت الأرباح التجارية والصناعية 11 ألف جنيه، بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 93 مليونًا 91 ألف جنيه .

وأفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيًا خلال شهر مايو الماضى عن 42 سيارة نقل بضائع بقيمة بلغت 11 مليون و830 ألف جنيه.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات بحوالى 3 ملايين و549 ألف جنيه ، فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة عنها 2 مليون و153 ألف جنيه.

فيما بلغت ضريبة الأرباح التجارية والصناعية 118 ألف جنيه، بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 5 ملايين و820 ألف جنيه.

وبلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام «الإفراج المؤقت » من جمرك السويس خلال شهر مايو الماضي بلغ 66 سيارة، فضلًا على 33 سيارة تم إعادة تصديرها، سبق الإفراج عنها تحت نظام «الإفراج المؤقت» .

وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس أفرجت خلال شهر مايو الماضى نهائيًا عن 1391 سيارة ملاكى ونقل بضائع بقيمة إجمالية بلغت 279 مليونًا و 831 ألف جنيه، وبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها نحو 98 مليونًا و 912 ألف جنية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد معيط وزير المالية والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بسرعة الانجاز وآداء العمل بالإدارات الجمركية ، بما يُسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام فى استقرار الأسعار.