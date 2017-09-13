جمارك السويس تفرج عن 1164 سيارة في أغسطس

المال خاصأفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس خلال شهر أغسطس عام 2017، عن عدد 1164 سيارة ونقل بقيمة إجمالية قدرها 180 مليونا و344 ألف جنيه.وشملت تلك السيارات؛ عدد 820 سيارة ركوب الاستخدام الشخصي بقيمة بلغت 85 مليونا و750 ألفا و632 جنيها، وعدد 344 سيارة نقل للاستخدام التجارى بقيمة بلغت 94

المال خاص

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس خلال شهر أغسطس عام 2017، عن عدد 1164 سيارة ونقل بقيمة إجمالية قدرها 180 مليونا و344 ألف جنيه.

وشملت تلك السيارات؛ عدد 820 سيارة ركوب الاستخدام الشخصي بقيمة بلغت 85 مليونا و750 ألفا و632 جنيها، وعدد 344 سيارة نقل للاستخدام التجارى بقيمة بلغت 94 مليونا و583 ألفا و368 جنيها.

وبلغ إجمالى الرسوم الجمركية والضرائب المحصلة عن هذه السيارات خلال ذلك الشهر 130 مليونا و266 ألفا و867 جنيها.

ووفقا لبيانات الجمارك، بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر أغسطس الماضى 250 سيارة.