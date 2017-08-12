جمارك السويس تفرج عن 1145 سيارة

مها أبوودن أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، برئاسة على شكيو مدير عام الإدارة، خلال شهر يوليو عام 2017، عن 809 سيارات ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجًا نهائيًا للاستخدام الشخصى. وبلغت قيمة هذه السيارات 146 مليونًا و754 ألفًا و32 جنيهًا، كما بلغت الرسوم الجمركية الم

مها أبوودن

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، برئاسة على شكيو مدير عام الإدارة، خلال شهر يوليو عام 2017، عن 809 سيارات ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجًا نهائيًا للاستخدام الشخصى.

وبلغت قيمة هذه السيارات 146 مليونًا و754 ألفًا و32 جنيهًا، كما بلغت الرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 58 مليونًا و701 ألف و603 جنيهات، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها 32 مليونًا و39 ألفًا و165 جنيهًا، والرسوم الأخرى المحصلة 6 ملايين و16 ألفًا و670 جنيهًا.

وخلال شهر يوليو 2017، أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائياً عن 336 سيارة نقل للاستخدام التجارى، بقيمة 89 مليونًا و672 ألفًا و390 جنيهًا.

وبلغت الرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 23 مليونًا و784 ألفًا و990 جنيهاً، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها 31 مليونًا و857 ألفًا و686 جنيهًا.

وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، قد أفرجت نهائيًا خلال شهر يوليو 2017، عن 1145 سيارة ركوب ملاكى ونقل، بقيمة إجمالية بلغت 236 مليونًا و426 ألفًا و422 جنيهًا.

ويبلغ إجمالى الرسوم الجمركية المحصلة عن هذه السيارات، خلال نفس الفترة 82 مليونًا و486 ألفًا و593 جنيهًا، ويبلغ إجمالى ضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها 63 مليونًا و896 ألفًا و851 جنيهًا، ويبلغ إجمالى الضرائب المحصلة لصالح لجهات الأخرى 6 ملايين و163 ألفًا و670 جنيهًا بإجمالى رسوم جمركية وضرائب محصلة عن هذه السيارات بلغت 152 مليونًا و547 ألفًا و114 جنيهًا.

من ناحية أخرى، بلغت عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس، خلال شهر يوليو الماضى 380 سيارة.