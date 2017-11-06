جمارك السويس تفرج عن 1042 سيارة خلال أكتوبر

السويسى: زيادة مرتقبة فى الحصيلة الجمركية للسياراتأحمد عوضأفرجت الإدارة العامة لجمارك سيارات السويس، عن 1042 سيارة، بقيمة 225 مليونا و947 ألف جنيه خلال أكتوبر الماضي.وقد تمكنت الإدارة العامة لجمارك السويس، من تحصيل مبلغ 130 مليونا و959 ألفا و 376 جنيها، من إجمالى 750 سيارة فئة البيك - آب، وعدد

السويسى: زيادة مرتقبة فى الحصيلة الجمركية للسيارات

أحمد عوض

أفرجت الإدارة العامة لجمارك سيارات السويس، عن 1042 سيارة، بقيمة 225 مليونا و947 ألف جنيه خلال أكتوبر الماضي.

وقد تمكنت الإدارة العامة لجمارك السويس، من تحصيل مبلغ 130 مليونا و959 ألفا و 376 جنيها، من إجمالى 750 سيارة فئة البيك – آب، وعدد 292 سيارة ركوب.

من جهته، قال هشام السويسى، مدير الإدارة العامة لجمارك سيارت السويس، إن الحصيلة الجمركية للسيارات تشهد أعلى معدلاتها حاليا، بالرغم من تراجع حجم الواردات، وذلك بفضل زيادة التعريفة الجمركية على السيارات من 8.8 جنيه للدولار إلى 16 جنيها.

وتوقع زيادة حجم الحصيلة الجمركية من السيارات خلال الشهرين المقبلين، موضحًا أن تلك الفترة من كل عام تشهد ارتفاع عدد السيارات المفرج عنها بمنفذ السويس، وذلك بسبب اعتزام الشركات والتجار فى الأسواق المجاورة، التخلص من حجم المخزون الأعوام الماضية من خلال تصديرها للسوق المحلية.

ويوضح الجدول التالي، إحصائيات الإدارة العامة لجمارك سيارات السويس خلال أكتوبر:



