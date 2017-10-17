جمارك السويس تفرج عن سيارات بقيمة 109.7 مليون جنيه

كتبت مها أبوودنأفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس برئاسة على شكيو مدير عام الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس خلال شهر سبتمبر عام 2017 عن 292 سيارة ركوب ملاكي، موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة، إفراجا نهائيا للاستخدام الشخصى.وبلغت قيمة هذه السيارات 49 مليونا و200 ألف و38 جنيها، كما بل

كتبت مها أبوودن

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس برئاسة على شكيو مدير عام الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس خلال شهر سبتمبر عام 2017 عن 292 سيارة ركوب ملاكي، موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة، إفراجا نهائيا للاستخدام الشخصى.

وبلغت قيمة هذه السيارات 49 مليونا و200 ألف و38 جنيها، كما بلغت الرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 19 مليونا و680 ألفا و16 جنيها، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها 10 ملايين و471 ألفا و 294 جنيها، والرسوم الأخرى المحصلة 2 مليون و 66 ألفا و 402 جنيه.

كما أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس خلال شهر سبتمبر 2017 نهائيا عن 272 سيارة نقل للاستخدام التجارى بقيمة 60 مليونا و597 ألفا و 421 جنيها.

وبلغت الرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 19 مليونا و 819 ألفا و 278 جنيها، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها 11 مليونا و721 ألفا و570 جنيها.

وتكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيا خلال شهر سبتمبر 2017 عن 564 سيارة ركوب ملاكى ونقل بقيمة إجمالية بلغت 109 ملايين و797 ألفا و459 جنيها.

ويبلغ إجمالى الرسوم الجمركية المحصلة عن هذه السيارات خلال نفس الفترة 39 مليونا و499 ألفا و303 جنيهات.

ويبلغ إجمالى ضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها 22 مليونا و462 ألفا و864 ويبلغ إجمالى الضرائب المحصلة لصالح لجهات الأخرى 2 مليون و 66 ألفا و 402 جنيه بإجمالى رسوم جمركية وضرائب محصلة عن هذه السيارات بلغت 64 مليونا و28 ألفا و596 جنيها.

من ناحية أخرى بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر سبتمبر الماضى 109 سيارات.