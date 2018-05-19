جمارك السويس تفرج عن سيارات بقيمة 101.7 مليون جنيه

مها أبوودنأفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، خلال شهر إبريل 2018، عن 690 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجًا نهائيًا للاستخدام الشخصى والتجارى. وبلغت قيمة هذه السيارات 93 مليونًا و867 ألفًا و209 جنيهات، والضرائب الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 39 مليونًا و960

مها أبوودن

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، خلال شهر إبريل 2018، عن 690 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجًا نهائيًا للاستخدام الشخصى والتجارى.



وبلغت قيمة هذه السيارات 93 مليونًا و867 ألفًا و209 جنيهات، والضرائب الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 39 مليونًا و960 ألفًا و134 جنيهًا، وبلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها 21 مليونًا و7 آلاف و845 جنيهًا، والرسوم الأخرى المحصلة 4 ملايين و67 ألفًا و89 جنيهًا، بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 65 مليونًا و35 ألفًا و68 جنيهًا.

وخلال شهر إبريل 2018، أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيًا عن 31 سيارة نقل للاستخدام التجارى بقيمة 7 ملايين و862 ألفًا و107 جنيهات.

وبلغت الضرائب الجمركية المحصلة عن تلك السيارات مليوني و982 ألفًا و754 جنيهًا، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها مليون و921 ألفًا و702 جنيهًا، والرسوم الأخرى المحصلة 86 ألفًا و309 جنيهات بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 4 ملايين و990 ألفًا و765 جنيهًا.

وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، قد أفرجت نهائيًا خلال شهر إبريل 2018، عن 721 سيارة ركوب ملاكى ونقل بقيمة بلغت 101 مليون و729 ألفًا و316 جنيهاً، ويبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن هذه السيارات 70 مليونًا و25 ألفًا و833 جنيهاً.

وبلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس، خلال شهر إبريل الماضى 119 سيارة.