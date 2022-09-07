جمارك السويس تحصل 5.6 مليار جنيه ضرائب ورسوم خلال أغسطس

أفرجت إدارة جمارك السويس برئاسة رشاد أمين عبد المعطىعن مشمول عدد 13075 شهادة جمركية خلال شهر أغسطس 2022 وذلك لكافة السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة منها الخيوط والمنسوجات والأجهزة الكهربائية وأجهزة الاستقبال والبلاستيك ومنتجات بتروليةوغيرها.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد مليارا و725 مليونا و483 ألف جنيه، فيما بلغت ضرائب القيمة المضافة 3 مليارات و462 مليونا و 332 ألفا و583 جنيها ، وبلغت الضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 426 مليونا و741 ألف جنيه.

وخلال شهر أغسطس 2022 قامت جمارك الصادر بالسويس بتصدير مشمول 3162 بیان جمركي تحت نظم التصدير المختلفة ( نهائي – سماح مؤقت – دروباك ) بقيمة بلغت 6 مليارات و527 مليونا و287 ألف جنيه لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية والبضائع العامة منها رمال طبيعية وعصائر ومستحضرات تجميل وعلف للدواجن وغيرها.

وتم تحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السويس بحوالى مليون و936 ألف جنيه.

وخلال نفس الفترة بلغت حصيلة المهمل حوالى 37 مليونا و240 ألف جنيه، وتم تحصيل غرامات ومخالفات ومتحصلات أخرى بحوالى 31 مليونا و664 ألف جنيه.

وبذلك يبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة لجمارك السويس خلال شهر أغسطس 2022 حوالي 5 مليارات و685 مليونا و398 ألف جنيه.

يأتي ذلك في ظل توجيهات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك علي سرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التسيير علي المواطنين.