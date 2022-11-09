جمارك السويس تحصل 3.5 مليار جنيه ضرائب ورسوم خلال أكتوبر

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة رشاد أمين عبدالمعطى رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس عن مشمول 10133 شهادة جمركية خلال شهر أكتوبر 2022 لكافة السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة منها الخيوط والمنسوجات والأجهزه الكهربائيه وأجهزه الإستقبال والبلاستيك والمنتجات البتروليه وغيرها.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد 824 مليون و 157 جنيها بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 2 مليار و334 مليونا و392 ألف جنيه ، فيما بلغت الضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات مبلغ 344 مليونا و 360 ألف جنيه .

وخلال شهر اكتوبر الماضى أيضا قامت إدارات الصادر بالإدارة المركزية لجمارك السويس بتصدير مشمول 3250 بیان جمركي تحت أنظمة التصدير المختلفة ( نهائي – سماح مؤقت – دروباك ) بقيمة بلغت 7 مليارات و 916 مليونا و 540 ألف جنيه ، لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية و البضائع العامة منها رمال طبيعية وعصائر ومستحضرات تجميل وعلف للدواجن وغيرها ، تم تحصيل رسوم الصادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة من جمارك السويس بحوالى 2 مليون و836 ألف جنيه .

كما تحصيل غرامات ومخالفات ومتحصلات أخرى بحوالى 25 مليونا و31 ألف جنيه.

وبذلك يبلغ أجمالي الضرائب والرسوم المحصلة خلال شهر اكتوبر 2022 نحو 3 مليارات و 530 مليونا و 453 ألف جنيه .

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تعليمات الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك بالحرص على سرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التيسير علي المواطنين.