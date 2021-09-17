اقتصاد وأسواق

جمارك السماح المؤقت تحرر 3 محاضر تهريب وتحصل 90 مليون جنيه ضرائب ورسوم

بسبب عدم الرجوع لمصلحة الجمارك
السيد فؤاد 9:53 م, الجمعة, 17 سبتمبر 21 9:53 م, الجمعة, 17 سبتمبر 21

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ضمن جهود مصلحة الجمارك المصرية لإحكام الرقابة الجمركية وحصر مخالفات الشركات التى تعمل بنظام السماح المؤقت وبناءا على تعليمات الشحات غتورى وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك بمتابعة ومراجعه أعمال الشركات التى تعمل بنظام السماح المؤقت وخاصة أعمال الشركات التي تستورد الأقمشة التي تزيد عن الطاقة الانتاجية المحددة بالسجل الصناعي وتقوم بالتصرف في الأرصدة وتبيعها في السوق المحلي دون الرجوع لمصلحة الجمارك وسرعة تحصيل مستحقات الدوله .

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تم تشكيل لجنة تحت اشراف عفاف نعيم رئيس الادارة المركزية للسماح المؤقت من علي الشرقاوي مدير إدارة الشئون المالية والكفالات وأحمد فكري مدير إدارة مكتب رئيس الإدارة المركزية وخالد أبو نيدا مدير إدارة الشئون القانونية وشريف سلامه مدير إدارة التسيل .

وقامت اللجنة بزيارات ميدانية لمواقع الشركات والمصانع والمخازن وجرد ومراجعة الأرصدة فى الشركات المستوردة للاقمشة تحت هذا النظام هذا النظام دون إخطار مسبق وبطريقة مفاجئة وحصر المخالفات مع مراعاة عدم التأثير على أعمال الشركات أو التشهير بها .

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وأسفرت أعمال اللجنة عن وجود عجز في أرصدة الأقمشة بـ 3 شركات تعمل تحت نظام السماح المؤقت والدروباك، وأنها قامت بالتصرف فى الأقمشة المستوردة بالبيع في الأسواق المحلية ولم تقم بالتصدير في خلال المدة القانونية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لعام 2020 ولائحته التنفيذية، فتم تحرير 3 محاضر تهريب لهذه الشركات.

وتقدر الضرائب والرسوم والتعويضات المستحقة بحوالى ٣٠٠ مليون جنيه، وتم تحصيل ٩٠ مليون جنيه نقدًا من مستحقات الدولة.

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بقلم السيد فؤاد

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