جمارك السلوم تمنع تهريب سلاحف برية

مها أبوودن:تمكنت سلطات جمارك منفذ السلون البري من ضبط محاولة تهريب لكمية من السلاحف بالمخالفة لقانون البيئة وقرار رئيس الجمهورية بتطبيق الإنضمام للإتفاقية الدولية لحماية أنواع الحيوانات البرية المهددة بالانقراض (سايتس) وتحريم الإتجار غير المشروع بها والقرار الوزارى المنظم له. وتم

مها أبوودن:

تمكنت سلطات جمارك منفذ السلون البري من ضبط محاولة تهريب لكمية من السلاحف بالمخالفة لقانون البيئة وقرار رئيس الجمهورية بتطبيق الإنضمام للإتفاقية الدولية لحماية أنواع الحيوانات البرية المهددة بالانقراض (سايتس) وتحريم الإتجار غير المشروع بها والقرار الوزارى المنظم له.

وتمت عملية الضبط أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الركاب والسيارات القادمة من ليبيا عندما إشتبه سيد طلبة مأمور الحركة فى السائق الليبى ع . ف . ع قادم من ليبيا بسياره نقل ليبيا رقم 2341.

وبتفتيش السيارة تبين وجود 950 سلحفاء برية مخباه بالصناديق أسفل السيارة، وبلغت قيمة المضبوطات 95 ألف جنيه.

وبلغت التعويضات المستحقة 190 ألف.