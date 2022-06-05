جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب 1125 نظارة شمسية أجنبية الصنع

تمكن رجال جمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسى مدير عام جمارك السلوم من ضبط محاولة تهريب كمية من النظارات الشمسية الأجنبية الصنع غير الخالصة الضرائب والرسوم الجمركية.
فبناء على إخبارية مقدمة من علاء مرسى مدير الحركة ومحمد السعيد رئيس قسم الأمن الجمركى وصابر محمد رمضان مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى مفادها اعتزام ليبى الجنسية قائد سيارة ركوبة عامة تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم حال قدومه من ليبيا .
وبالعرض على فهمى محمد مدير ادارة الوارد قرر تشكيل لجنة من مقدمى الإخبارية وعاطف محمد الأحول مأمور الحركة وأنور عبدالستار مدير التعريفة لمعاينة وكشف السيارة فتبين وجود 1125 نظارة شمسية أنواع وماركات وموديلات وألوان مختلفة أجنبية الصنع مخباة بالسيارة .
وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 900 ألف جنيه
قرر خالد الشبريسي مدير عام جمرك السلوم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 88 لسنة 2022 ، وحرره أحمد نصار .
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتورة حنان شوقي رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .