اقتصاد وأسواق

جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب لكمية من الأدوية البشرية

بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975
السيد فؤاد 9:55 م, الأحد, 18 يوليو 21 9:55 م, الأحد, 18 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تمكن رجال جمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسى مدير عام جمارك السلوم بالتنسيق مع قسم البحث الجنائي بميناء السلوم من ضبط محاولة تهرب جمركي لكمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

فبناءا على الإخبارية السرية والمعلومات المتوافرة لدي إدارة حركة الصادر من إدارة حركة الصادر وقسم الامن الجمركي بجمرك السلوم وقسم البحث الجنائي بأمن المواني مفادها محاولة المدعو ا . م . س سائق السيارة رقم 21449/ 26200 ليبيا المسافر إلى ليبيا تهريب أصناف مخالفة داخل سيارتة .

اقرأ أيضا  الجمارك : السلع والخدمات المؤداة لسفن أعالى البحار خارج المياه الاقليمية لا تخضع لضريبة القيمة المضافة

وبالعرض علي الاستاذ محمد ابراهيم مدير إدارة حركة الصادر قرر تشكيل لجنة جمركية من محمد منصور وأنور سليمان وعبد السلام سعد مأموري حركة الصادر بحضور محمد خضير مدير التعريفة ومحمد حنفي رئيس قسم الامن الجمركي بالاشتراك مع مقدمي الاخبارية فتبين وجود 130180 عبوة أدوية بشرية مختلفة منها أنسولين وقطرات عين ومراهم وأدوية شراب وأدوية تستلزم طرق تخزين معينة وعدد من القطع المعدنية الخاصة بحفر البترول بلوازمها .وبلغت قيمة المضبوطات 7 مليون و و 788 ألف و 210 جنيه.

اقرأ أيضا  «الزراعة» ترسل شروط مشروعات الاستزراع السمكى لـ«الوزراء»

وبلغت الرسوم الجمركية 1676777 مليون 676 ألف و777 جنيه .وبلغ التعويض الجمركي 15576420 جنية 15 مليون 576 ألف و420 جنية قرر الاستاذ خالد الشبريسي مدير عام جمرك السلوم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر رقم 163لسنة 2021 والعرض علي النيابة العامة وحرر المحضر الأستاذ أحمد نور الله وعيد زهران .

ياتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحه الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم السيد فؤاد

ملف الكاتب السيد فؤاد

اقرأ أيضاً

بلومبرج : ارتفاع أسعار الحديد عالميا ينعش صناعة عانت طويلا

أيمن عزام 9:40 م, الأحد, 18 يوليو 21

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 18-7-2021

محمد مجدي 8:27 م, الأحد, 18 يوليو 21

أسعار الذهب اليوم في مصر 18-7-2021.. وعيار 21 يسجل 792 جنيها

عمر سالم 4:39 م, الأحد, 18 يوليو 21

أسعار الجمال الحية في الأسواق اليوم الأحد 18-7-2021

الصاوي أحمد 4:28 م, الأحد, 18 يوليو 21

التموين : حملات يومية على المخابز ومنافذ صرف السلع خلال عيد الأضحى

محمد مجدي 2:51 م, الأحد, 18 يوليو 21

وزير المالية: تعزيز التعاون الاقتصادي مع السودان لتنشيط التجارة البينية‎‎

منى عبدالباري 1:56 م, الأحد, 18 يوليو 21