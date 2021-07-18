جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب لكمية من الأدوية البشرية

تمكن رجال جمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسى مدير عام جمارك السلوم بالتنسيق مع قسم البحث الجنائي بميناء السلوم من ضبط محاولة تهرب جمركي لكمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

فبناءا على الإخبارية السرية والمعلومات المتوافرة لدي إدارة حركة الصادر من إدارة حركة الصادر وقسم الامن الجمركي بجمرك السلوم وقسم البحث الجنائي بأمن المواني مفادها محاولة المدعو ا . م . س سائق السيارة رقم 21449/ 26200 ليبيا المسافر إلى ليبيا تهريب أصناف مخالفة داخل سيارتة .

وبالعرض علي الاستاذ محمد ابراهيم مدير إدارة حركة الصادر قرر تشكيل لجنة جمركية من محمد منصور وأنور سليمان وعبد السلام سعد مأموري حركة الصادر بحضور محمد خضير مدير التعريفة ومحمد حنفي رئيس قسم الامن الجمركي بالاشتراك مع مقدمي الاخبارية فتبين وجود 130180 عبوة أدوية بشرية مختلفة منها أنسولين وقطرات عين ومراهم وأدوية شراب وأدوية تستلزم طرق تخزين معينة وعدد من القطع المعدنية الخاصة بحفر البترول بلوازمها .وبلغت قيمة المضبوطات 7 مليون و و 788 ألف و 210 جنيه.

وبلغت الرسوم الجمركية 1676777 مليون 676 ألف و777 جنيه .وبلغ التعويض الجمركي 15576420 جنية 15 مليون 576 ألف و420 جنية قرر الاستاذ خالد الشبريسي مدير عام جمرك السلوم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر رقم 163لسنة 2021 والعرض علي النيابة العامة وحرر المحضر الأستاذ أحمد نور الله وعيد زهران .

ياتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحه الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .