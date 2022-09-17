جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

تمكن موظفو الجمارك بالإدارة العامة لجمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسى بالتنسيق مع سرية المهربات بحرس الحدود من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فبناء على معلومات واردة من سرية المهربات بحرس الحدود بالسلوم مفادها اعتزام المدعو ر . ع سائق مصري الجنسية قادم من ليبيا ، تهريب كمية من البضائع الأجنبية الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

فتم ترقب وصول السيارة لمنفذ السلوم البري وعرضها على جهاز الكشف بالأشعة الخاص بسرية المهربات فتلاحظ وجود مخزن سري أسفل صندوق السيارة وأعلى الشاسية.

وتم تشكيل لجنة مشتركة للمعاينة من سرية الكشف عن المهربات والإدارة العامة لجمرك السلوم فتبين وجود كمية من البضائع الغير خالصة الضرائب والرسوم بالمخزن السري بالسيارة.

وبالعرض علي محمد عبدالعظيم مدير إدارة الوارد قام بتشكيل لجنة لكشف وجرد المضبوطات من كلا من أحمد حسن وعبدالسلام سعد مأمورى الحركة محمد حنفي رئيس قسم الأمن الجمركي ومحمد بدر الصباح مكافحة التهريب بحضور سعيد عبد النبي عنب مدير إدارة التعريفة فتبين وجود 419 هاتف محمول ماركات مختلفة داخل مخبأ سري بالسيارة يصعب الوصل إليه .

وبلغت القيمة للمضبوطات 2مليون. 699 ألف 500 جنيها لاغير، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 5 مليون و399 ألف جنية .

وقرر محمد إبراهيم الوكيل مدير جمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 123 لسنة 2022، وحرر المحضر أحمد نور الله ، وتم التحفظ علي المضبوطات بمخازن جمرك السلوم وقام بتحريزها عيد زهران .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتورة حنان شوقي رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .