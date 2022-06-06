جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك السلوم، برئاسة خالد الشبريسى بالتنسيق مع سرية المهربات بحرس الحدود من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فبناءً على إخبارية سرية مقدمة من علاء مرسى مدير الحركه ومحمد سعيد رئيس قسم الأمن الجمركى وصابر محمد رمضان مدير إدارة مكافحة التهريب الجمركى باعتزام المدعو أ . م . ب مصري الجنسيه قائد السيارة رقم 1651 نقل، تهريب بضائع أجنبية الصنع، غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

وبالعرض على فهمى محمد مدير إدارة الوارد، قرر تشكيل لجنة من مقدمى الإخبارية وعاطف محمد الأحول مأمور الحركة، وأنور عبدالستار مدير التعريفة لمعاينة وكشف السيارة فتبين وجود 40 هاتفا محمولا ماركة آيفون برو وبروماكس 13 و15 سماعة تليفون ماركه أبل مخبأة بالسيارة.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليونا و405 آلاف و500 جنيه.

وقرر خالد الشبريسي، مدير عام جمرك السلوم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 89 لسنة 2022 .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتورة حنان شوقي رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.