جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

تمكن موظفو الجمارك بالإدارة العامة لجمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسى من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فبناءا علي إخبارية مشتركة مقدمة من مكافحة التهريب والأمن الجمركي ‏ومباحث منفذ السلوم وسرية المهربات التابعة لقوات حرس الحدود الموجودة داخل الدائرة الجمركية مفادها اعتزام المدعو ه . م . ن ليبي الجنسية ‏قائد السيارة رقم 727 -2-1 ليبيا ركوبة عامة تهريب بضاعة غير خالصة الضرائب والرسوم حال قدومه من ليبيا إلى مصر عبر منفذ السلوم .

وتم تشكيل لجنة من فهمي محمد السيد ‏مدير إدارة حركة الوارد وعلاء مرسي مأمور الحركة وأنور عبد الستار مدير تعريفه تحت إشراف علاء عنتر مدير الحركةومحمد السعيد الأمن الجمركي وصابر رمضان مدير مكافحة التهريب فتبين وجود عدد 20 هاتف محمول ماركة iPhone و26 رأس شاحن مخبأة داخل الإستبن الخاص بالسيارة .

وبلغت القيمه المضبوطات 358 ألف جنيه، كما بلغت التعويضات الجمركية المستحقة 716 ألف جنيه، فيما قرر خالد الشبريسي مدير عام جمارك السلوم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة برقم 22 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات .

وفي نفس السياق تمكنت الإدارة العامة للترانزيت بجمارك دمياط برئاسة صفوة عوض والى مدير عام جمارك الترانزيت بدمياط من ضبط تهريب عدد من أجهزة الإتصالات بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فبناءا علي إخبارية سرية مشتركة من مباحث ميناء دمياط وجمرك الترانزيت بدمياط بالإشتباه فى وجود أصناف مخالفة ضمن مشمول حاوية 20 قدم رقم Hlxu1228105 بوليصة رقم A220110097 والصنف المقر عنه طبقا للمستندات مستلزمات إنتاج منشأ مالطه .

وبالعرض على صفوة عوض مدير عام جمارك الترانزيت بدمياط قامت بتشكيل لجنة من وليد وردة مدير حركة الترانزيت ومروان سعد رئيس قسم التعريفة وعايدة فهمي مأمور التعريفة ومسعد فهمي مأمور الحركة بحضور أحمد دبا مدير إدارة الأمن الجمركي وهيثم الأطروش مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي فتبين وجود 2 قطعة تحكم عن بعد و 2 لوحة التوزيع خاصة بأجهزة إتصالات لاسلكية وتعمل بترددات عالية بالعرض علي الجهاز القومي للاتصالات فأفاد بأنها غير مسموح بدخولها البلاد نهائيا .

قرر الأستاذ أشرف عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط إتخاذ الإجراءات القانونية .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتورة حنان شوقي رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .