جمارك السلوم تحبط محاولة لتهريب كمية من النقد المصري

تمكن موظفو الجمارك بالإدارة العامة لجمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسى بالتنسيق مع قسم البحث الجنائي بمنفذ السلوم من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 80 لسنة 2003 وتعديلاته بالقانون رقم 194 لسنه 2020 والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2022 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

فبناء على إخبارية سرية واردة من النقيب خالد منصور ضابط مباحث المنفذ ومحمد سعيد رئيس قسم الأمن وصابر محمد رمضان مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي مفادها اعتزام المدعو ع . ب . أ سائق أتوبيس متجه من مصر إلى ليبيا تهريب كمية من النقد المصري حال مغادرته البلاد.

وبالعرض على الدكتور أحمد عيد مدير الجمرك قرر تكليف لجنة برئاسة عشري عبدالله مدير إدارة الصادر وعضوية تامر عبد الستار مأمور الجمرك وعلاء منصور عبد الحميد مدير الحركة لتفتيش الأتوبيس بحضور مقدمى الإخبارية فتم العثور على كيس أسود اللون ملقى داخل سلة مخصصة لإلقاء القمامة بجوار السائق بفتحه تبين وجود 200 ألف جنيه .

قرر خالد الشبريسي مدير عام الجمرك السلوم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر محضر بالواقعة برقم 164 لسنة 2022 وحرره أحمد نصار ‏رئس قسم الشئون القانونية .

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتورة حنان شوقي رئيس الادارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بتشديد الرقابة على ‏المنافذ الجمركية وإحباط جميع محاولات التهرب الجمركي.