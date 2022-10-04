جمارك السلوم تحبط محاولة تهريب 266 هاتف محمول

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسى بالتنسيق مع مباحث منفذ السلوم البري من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة للقوانين.

فبناء على إخبارية سرية مشتركة مقدمة من محمد حنفي رئيس قسم الأمن الجمركي ومحمد بدر مكافحة تهريب ومباحث منفذ السلوم البري مفادها اعتزام المدعو ر . ع . ا سائق مصري الجنسية الذى يعمل فى إحدى الشركات التي تعمل فى تطوير منفذ السلوم ، تهريب كمية من البضائع الأجنبية الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

وقام محمد إبراهيم عبدالفتاح مدير الإدارة بتشكيل لجنة لمراقبة تحركات السيارة وتفتيشها من أحمد حسن مأمور حركة عبدالواحد حسن مدير حركة تحت إشراف محمد عبدالعظيم مدير إدارة الوارد بحضور سعيد عبد النبي عنب مدير إدارة التعريفة وسعد حموده رئيس قسم الإجراءات ومقدمى الإخبارية.

وتم مراقبة تحرك السيارة من منطقة العمل في بداية المنفذ من الناحية الغربية وحين وصلت للبوابة الشرقية تم استيقافها وسؤال قائدها عما إذا كان يحمل معه أية بضائع أو أشياء أخري ممنوعة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية فأجاب بالنفي.

وقامت اللجنة بتفتيش السيارة تبين وجود 226 تليفون محمول أنواع مختلفة مخبأة داخل سرير السائق بكابينة السيارة، كما بلغت القيمة للمضبوطات 743 ألفا و200 جنيها، فيما بلغت التعويضات الجمركية المستحقة 1 مليون و486 ألفا و400 جنيه.

وقرر خالد الشبريسي مدير عام جمرك السلوم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 129 لسنة 2022 ، وحرره عيد زهران الشئون القانونية.

وتم التحفظ علة المضبوطات بمخازن جمرك السلوم وقام بتحريزها عبدالسلام محمد مأمور حركة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتورة حنان شوقي رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.