جمارك السلوم تحبط محاولة تهريب عدد من السبائك الذهبية بقيمة تتجاوز 10 ملايين جنيه

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسى بالتنسيق مع مباحث منفذ السلوم البري من ضبط محاولة تهريب عدد من السبائك الذهبية بقيمة تتجاوز 10 ملايين جنيه، بالمخالفة للقوانين.

فبناء على إخبارية مشتركة مقدمة من الرائد شريف سليمان ضابط مباحث ومحمد حنفي رئيس قسم الأمن الجمركي و محمد بدر مفتش مكافحة التهريب مفادها اعتزام كلا من المدعو ص . س . ا مراجع و ف . ص . ع مصريان الجنسية تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية .

وبالعرض على محمد إبراهيم الوكيل مدير الجمرك قرر تكليف لجنة لترقب وصول المشتبه فيهما وتفتيشهما من حسام عبدالكريم وأحمد حسن مأمورى الحركة وعبدالواحد حسن مدير الحركة بحضور مقدمى الإخبارية.

وفور وصولهما وتم استيقافهما والتحقق من شخصيتهما وسؤالهما عما إذا كانا يحملان بضائع أجنبية يستحق عليها ضرائب أو رسوم ولكنهما أجابا بالنفي فتم تفتيش أمتعهما الشخصية فلم يتم العثور علي شئ وظهرت عليهما علامات الإرتباك فتم إجراء التفتيش الذاتي لهما بالمكان المخصص لذلك تبين وجود عدد من السبائك الذهبية أسفل فرش الأحذية التي ينتعلانها بوزن 10 كيلو و188 جراما .

وبلغت قيمة المضبوطات 10 ملايين و697 ألفا و 400 جنيه.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 5 ملايين و434 ألفا و280 جنيها .

قرر خالد الشبريسي مدير عام جمرك السلوم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 133 لسنة 2022 ، وحرره أحمد نور الله وعيد زهران بالشئون القانونية.

وشارك في التثمين وحساب الرسوم والتحريز علاء عنتر مدير حركة واسلام محمدي مأمور تعريفة وسعيد عبد النبي عنب مدير إدارة التعريفة وعبد السلام محمد سعد مأمور حركة ومحمد شحاته رئيس قسم الإجراءات .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتورة حنان شوقي رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.