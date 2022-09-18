جمارك السلوم تحبط محاولة تهريب سماعات طبية

تمكن موظفو الجمارك بالإدارة العامة لجمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسي بالتنسيق مع قسم البحث الجنائي من إحباط محاولة تهريب عدد من السماعات الطبية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من محمد بدر مأمور مكافحة التهريب ومحمد حنفي الأمن الجمركي وقسم البحث الجنائي مفادها اعتزام س . م . س سائق ليبي الجنسية تهريب بضائع أجنبية الصنع إلي داخل البلاد .
وبالعرض على محمد عبدالعظيم مدير إدارة الوارد والركاب قام بتكليف عبدالواحد حسن مأمور حركة في حضور مقدمي الاخباريات لمعاينة وكشف السيارة فتبين وجود عدد 300 سماعة طبية صغيرة بمكان يصعب الوصول إليه، وبلغت قيمة المضبوطات 150 ألف جنيه .
قرر محمد غبراهيم الوكيل مدير الجمرك باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 124 لسنة 2022 وحرره عيد زهران وأحمد نور الله بالشئون القانونية وتم التصالح مع الجمارك وسداد التعويض الجمركي المستحق .
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتورة حنان شوقي رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.