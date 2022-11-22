جمارك السلوم تحبط تهريب 300 ساعة ذكية و19 هاتفا محمولا

تمكن موظفو الجمارك بالإدارة العامة لجمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسى بالتنسيق مع قسم البحث الجنائي بمنفذ السلوم من ضبط محاولة تهريب 300 ساعة ذكية و19 هاتفا محمولا بالمخالفة للقوانين.

فبناء على إخبارية سرية واردة من الرائد حسين أبو يوسف ضابط المباحث ومن محمد سعيد رئيس قسم الأمن الجمركي وصابر محمد مدير إدارة مكافحة التهريب بإعتزام قادم من ليبيا تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية .

وبالعرض على الدكتور أحمد عيد مدير الجمرك وفهمي محمد السيد مدير إدارة الوارد قاما بتشكيل لجنة من أحمد خالد ومحمد ناجي مأموري الحركة و‏سمير عبد الباسط مدير إدارة المنافذ بحضور أنور عبد الستار مدير التعريفة وهشام عطية رئيس وسامح رمزي مدير إدارة التعريفة ومقدمى الإخبارية لتفتيش الأمتعة الشخصية الخاصة بالراكب الذى حاول الهروب من خلف صالة التفتيش فتم ضبطه وبحوزته عدد من الكراتين بداخلها 300 ساعة ذكية لاسلكية و19 هاتفا محمولا .

وبلغت قيمة المضبوطات 507 ألفا و200 جنيه، كما بلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليون و14 ألفا و400 جنيه .

قرر خالد الشربيسي مدير عام الادارة العامة لجمرك السلوم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ‏رقم ‫151‏ لسنة 2022 وحرره أحمد نصار رئيس قسم الشؤون القانونية ، وتم إحالة المتهم للنيابة العامة لعجزه عن التصالح مع الجمارك.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتورة حنان شوقي رئيس الادارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية ‏بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .