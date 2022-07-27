جمارك السلوم تحبط تهريب أكثر من 69 ألف دولار في طيات ملابس ليبي

تمكن موظفي جمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسى مدير عام جمارك السلوم من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبى تصل إلى 69 ألفا و600 دولار مخباة بين طيات ملابس راكب ليبي بالمخالفة للقوانين.

فبناء على إخبارية سرية مقدمة من تامر عبدالستار مأمور الحركة وصابر محمد رمضان مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى ومحمد السعيد رئيس قسم الأمن الجمركى وقسم البحث الجنائي بمنفذ السلوم البرى تفيد اعتزام الراكب م . ا . ر ليبى الجنسية قائد سيارة ركوبة عامة تهريب كمية من النقد الأجنبى .

وبالعرض على الدكتور أحمد عبدالرؤوف عيد مدير الجمرك قرر تشكيل لجنه جمركية برئاسة رمضان هاشم مدير إدارة الصادر وتامر عبدالستار مأمور الحركة و سمير عبدالباسط مدير ادارة المنافذ وعشرى عبدالله مدير حركة الصادر لمعاينة وكشف السيارة وتفتيش الراكب ذاتيا فتبين وجود 69 ألفا و600 دولار أمريكى مخبأة بين طيات الملابس التى يرتديها قائد السيارة .

قرر خالد الشبريسى مدير عام جمرك السلوم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ١٠٢ لسنة ٢٠٢٢ وحرره أحمد محمد نصار بالشئون القانونية.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتورة حنان شوقى رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربيه بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركيه وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .