جمارك السلوم تحبط تهريب أكثر من كيلو ذهب داخل حذاء راكب

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسى بالتنسيق مع مباحث منفذ السلوم البري من ضبط محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية بالمخالفة لأحكام القوانين.

فبناء على إخبارية مقدمة من الرائد حسين أبو يوسف ضابط مباحث السلوم ومحمد حنفي رئيس قسم الأمن الجمركي و أحمد سلطان مدير إداره مكافحة تهريب مفادها اعتزام المدعو أ .ب. س مصري الجنسية تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

وقام محمد ابراهيم الوكيل مدير الجمرك بتشكيل لجنة اترقب وصول المشتبه فيه وتفتيش امتعته من أحمد حسن وعبدالسلام محمد سعد مأمورى الحركة ومحمد بدر مفتش مكافحة تهريب وعبد الواحد حسن مدير حركة الوارد بحضور مقدمى الإخبارية وعماد محمود عبدالفتاح مأمور التعريفة ومحمد شحاته احمد رئيس الإجراءات.

وفور وصوله تم تفتيش الأمتعة الشخصية فلم يتم العثور علي شئ وبظهور علامات الإرتباك عليه تم تفتيشه ذاتيا فى بالمكان المخصص لذلك فتبين وجود عدد من المشغولات الذهبية أسفل فرش الحذاء الذي ينتعله بوزن 1 كيلو و 37 جم تقريبا .

وبلغت القيمة للمضبوطات 1 مليون 451 ألف و 800 جنيها .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 737 ألف 514 جنيها .

قرر خالد الشبريسي مدير عام جمارك السلوم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 157 لسنة 2022 وحرره عيد زهران الشئون القانونية ، وتم إحالة المتهم إلي النيابة العامة لعجزه عن التصالح .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتورة حنان شوقي رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .