جمارك السخنة تواصل العمل خلال إجازة العام الهجرى الجديد

كشف مصدر مسئول بجمارك السويس، إلا أنه رغم إجازة العام الهجرى الجديد، فإن منفذ السخنة الذي يعد من أهم بوابات التجارة المصرية خلال الفترة الأخيرة، شهد انتظاما للعمل، والذي يأتي فى ضوء توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية وتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، وذلك بهدف التيسير على المتعاملين مع مصلحة الجمارك وسرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى من أجل التيسير على المواطنين وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتسهيل التجارة ورفع مؤشر مصر في معايير التجارة الدولية.

وأضاف أن رشاد أمين رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس، وكذا حسام جاد المولي مدير عام الإدارة العامة لجمارك السخنة قاما بمتابعة وقيادة مجموعات وفرق العمل بكامل القوة بساحات الفحص والمركز اللوجيستي اليوم السبت الموافق 2022/7/30 وقطع إجازة العام الهجرى الجديد، حيث تم نزول 2200 حاوية، وجارٍ إنهاء الكشف والمعاينة والعروض على الجهات الرقابية.

ولفت إلى أنه أثناء كشف مشمول البوليصة رقم NGNT21888400 بعدد 2 حاوية رقمى UETU599304 وPIDU4063801 واردة من الصين وحرر عنها البيان الجمركي رقم 264809 لسنة 2022 باسم شركة ا . ل . م والصنف طبقا للمستندات عبارة عن 150 طرد ماكينات ومستلزمات وملابس وسيفتي وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 10350 سلاح كتر و70 كتر كامل و 500 أفرول تشبة ملابس القوات المسلحة ومرقوم عليها إسم إحدى الشركات تم إخفائها داخل الماكينات فى كراتين غير وارد بالمستندات.

كما تم الضبط بلجنة من أحمد فريد شهاب الدين مأمور الحركة وسعد إسماعيل الجمسى رئيس قسم الحركة ومحمد مبروك وخالد إبراهيم مديرى الحركة وحسن عيد الرحمن مدير مجمع الوارد.