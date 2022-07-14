جمارك السخنة تواصل العمل بكامل قوتها خلال إجازة العيد

قام حسام جاد المولي، مدير عام الإدارة العامة لجمارك السخنة، بمتابعة وقيادة مجموعات وفرق العمل بكامل القوة بساحات الفحص والمركز اللوجيستي اليوم الخميس الموافق 2022/7/14 وقطع إجازة عيد الأضحى المبارك ، حيث تم كشف عدد عدد كبير من الحاويات لجميع البضائع والأصناف الواردة.

وذلك فى إطار توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية بسرعة الإنجاز وآداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركى من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل التجارة ورفع مؤشر مصر في معايير التجارة الدولية، وتنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بالتيسير على المتعاملين مع مصلحة الجمارك خلال إجازة عيد الأضحى المبارك والالتزام بتواجد نوباتجية بجميع المواقع التنفيذية تتناسب مـع حجم العمل بما فيها المراكز اللوجيستية خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.

وطبقا لتوجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتعليمات الشحات غتورى تم الانتهاء من كشف مشمول البيان الجمركي 248485 لسنة 2022 إعفاءات وهو عبارة عن ملاعب وادوات وملابس ومستلزمات السلا الخاصة ببطولة العالم للرجال والسيدات في مختلف الأسلحة، والمقرر إقامتها في الفترة من 15 حتى 23 يونيو الجاري بمشاركة 103 دولة وجارى الإفراج عن المشمول .

وتستضيف مصر البطولة خلال الفترة من غدا الجمعة الموافق 15 يوليو وحتى 23 من الشهر في استاد القاهرة الدولي تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وتعد بطولة العالم للسلاح هي البطولة الأولى التي تستضيفها مصر منذ عهد الملكية ، والبطولة الأولى منذ عام 2019؛ بسبب مرور العالم بأزمة فيروس كورونا .

ويبلغ عدد الدول المشاركة في البطولة 103 دولة بإجمالي عدد لاعبين 960 منهم 440 لاعبة و520 لاعبا و800 مرافق وحوالي 25 صحفيا أجنبيا ومتوسط الحضور في الصالة يوميا 3000 فرد.

وتقام منافساتب طولة العالم للرجال والسيدات في مختلف الأسلحة باستاد القاهرة الدولي للاعبي السلاح العالمي حيث تبدأ بإقامة منافسات الفردي على يومان ويبدأ اليوم الأول بالمجموعات وأدوار خروج المغلوب الغير الرئيسية ثم تستكمل المنافسات بعد يومان بدايةً من دور ال 64 الرئيسي وحتى الدور النهائي.

كما تقام منافسات الفرق على يومان أيضًا حيث تبدأ في اليوم الأول المنافسات من أدوار خروج المغلوب حسب عدد الفرق المشاركة إلى دور ربع النهائي، ثم تنطلق في اليوم التالي المنافسات من دور ربع النهائي حتى الدور النهائي.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة غدا الجمعة الموافق 15 يوليو بمنافسات الفردي لسلاح سيف المبارزة سيدات وسلاح السيف رجال، يليها منافسات سلاح الشيش سيدات وسلاح سيف المبارزة رجال، ثم يتبعها في اليوم الثالث منافسات سلاح الشيش رجال وسلاح السيف سيدات.

وتبدأ مراسم التتويج من يوم 18 حيث تنطلق فاعليات منافسات الفردي لسلاح سيف المبارزة سيدات وسلاح السيف رجال من دور ال 64 الرئيسي حتى النهائي، كما ستقام حفل افتتاح البطولة في نفس اليوم.

وتستكمل منافسات سلاح الشيش سيدات وسلاح سيف المبارزة رجال يوم 19، يليها في اليوم التالي الموافق 20 ختام منافسات الفردي بسلاح الشيش رجال وسلاح السيف سيدات.

وفي نفس اليوم تنطلق منافسات الفرق لسلاح سيف المبارزة سيدات وسلاح السيف رجال، وفي اليوم التالي الموافق 21 تستكمل منافسات الفرق لسلاح السيف رجال وسلاح سيف المبارزة سيدات مع انطلاق منافسات الفرق لسلاح الشيش سيدات وسلاح سيف المبارزة رجال.

كما تستكمل منافسات الفرق لسلاح الشيش سيدات وسلاح سيف المبارزة رجال في اليوم التالي مع انطلاق منافسات الفرق لسلاح الشيش رجال وسلاح السيف سيدات.

وتختتم فاعليات البطولة يوم 23 باستكمال منافسات الفرق لسلاح الشيش رجال وسلاح السيف سيدات وإقامة حفل الختام.