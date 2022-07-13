جمارك «السخنة» تواصل العمل بالقوة الكاملة خلال إجازة العيد وتكشف مشمول 857 حاوية واردة (صور)

أكد مصدر مسئول بجمارك السويس، أن العمل بميناء السخنة لم يتوقف خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذاك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بالتيسير على المتعاملين مع مصلحة الجمارك، كما تم الإلتزام بتواجد نوباتجية بجميع المواقع التنفيذية تتناسب مـع حجم العمل بما فيها المراكز اللوجيستية .

كما قام حسام جاد المولي مدير عام الإدارة العامة لجمارك السخنة بمتابعة وقيادة مجموعات وفرق العمل بكامل القوة بساحات الفحص والمركز اللوجيستي صباح اليوم الأربعاء الموافق 2022/7/13 وقطع إجازة عيد الأضحى المبارك ، حيث تم كشف عدد 875 حاوية مشمول 371 بيانا جمركيا من إجمالي الحاويات بجميع الساحات بعدد 1271 حاوية من جميع البضائع والأصناف الواردة .

وحسب مسئول بميناء السخنة، فقد تم استقبال اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وصحبه فى جولة تفقدية لساحات الكشف لمتابعة عمل لجان الفحص الموحدة طبقا لقرار دولة رئيس الوزراء رقم 3053 لسنة 2019 ومناقشة توجيهات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بالتنسيق مع مسئولى الهيئة بميناء السخنة لتسهيل الافراج عن الشحنات ورفع مؤشر مصر في معايير التجارة الدولية .

وأكد الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، وكيل أول وزارة المالية، بضرورة وجود نوباتجية بجميع المواقع التنفيذية خلال إجازة عيد الأضحى المقبلة، والتي تبدأ من الجمعة المقبلة.

وحسب منشور تعليمات لرئيس مصلحة الجمارك رقم 49 لسنة 2022، فقد أوضح ضرورة تواجد موظفي الجمارك عبر نوباتجية تتناسب مع حجم العمل بما فيها المراكز اللوجستية خلال أيام الإجازة والاشراف المباشر على تنفيذها، وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2452 لسنة 2022 بشأن تحديد اجازة عيد الاضحى المبارك.

وأكد الشحات غتوري ضرورة تطبيق تلك التعليمات عبر رؤساء الإدارات المركزية المختصين.

ونشرت الجريدة الرسمية، مساء الإثنين قبل الماضي، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 9 من شهر يوليو عام 2022 ميلادية، حتى يوم الخميس الموافق 14 من شهر يوليو عام 2022 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المقررة من قِبَل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وكانت قد قررت الدكتورة منى نصر، مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، زيادة الفترة التي يحضر بها موظفو الجمارك للعمل على تخفيض الوقت المستغرق للإفراج عن البضائع المنافذ الجمركية.

مشيرة إلى ضرورة تواجد موظفي الجمارك بالمراكز اللوجستية وساحات الفحص المشترك من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 10 مساءً أن تكون ساعات العمل بالنسبة للصادر على مدار 24 ساعة.