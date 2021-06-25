جمارك السخنة تعمل الجمعة لإنهاء تكدس الحاويات بالميناء (مستند)

أكدت مصلحة الجمارك استمرار العمل الجمركي بميناء السخة، اليوم الجمعة، في ضوء المضي نحو سرعة أداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركى من أجل التيسير على المواطنين، ووفقا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بالحرص على سرعة الإفراج عن البضائع الواردة والمصدرة وتقليل معدلات زمن الافراج عن البضائع.

وفي هذا الصدد أشار أحمد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس، إلى أنه تقرر تضامن وتكامل بين الإدارات الجمركية المختلفة من جميع المنافذ رجال مصلحة الجمارك، وإلى أنه لأول مرة تم من خلال مجموعة من العاملين بجمرك السخنة برئاسة حسام جاد المولي رئيس الإدارة العامة لجمارك السخنة، ومجموعات العمل بساحات الفحص والمركز اللوجيستي اليوم الجمعة بإنزال 950 حاوية لساحات الفحص للكشف بمشاركة مأموري الحركة والتعريفة من جمارك السويس وبورسعيد ودمياط ، قاموا بكشف عدد منها لمنع التكدس .

وأصدرت مصلحة الجمارك أمس تكليف لأحمد أبو الحسن رئيس الادارة المركزية لجمارك السويس، بتكليف مأموري الحركة، ومأموري التعريفة ، ومديري الحركة، ومديري التعريفة، بالادارة المركزية لجمارك السويس بموانئ بورتوفيق وبدر الجاف، والعين السخنة، والمناطق الحرة ، والايداعات العامة، وميناء الزيتيات ، وذلك للعمل يوم الجمعة، بهدف انهاء الشهادات المتراكمة بالمركز اللوجستي والساحات بميناء العين السخنة، وأن تقتصر على انهاء الشهادات المتراكمة فقط دون استقبال غيرها.

وصدر التكليف من قبل الدكتورة منى نصر مساعد وزير المالية لشئون التطوير الجمركي، حيث تقرر الحصول على مكافأة نظير العمل ذلك اليوم، وفي حالة التخلف يتم التأثير على الحصول على الحافرـ وذلك بهدف انهاء إجراءات الرسائل والشهادات التي لم يتم انجازها.