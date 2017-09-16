جمارك السخنة تضبط مسدسات وبنادق خرز ولعب أطفال

مها أبوودن:تمكنت الإدارة العامة لجمارك السخنة برئاسة سمير عبد الستار مدير عام جمارك السخنة، من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المسدسات والبنادق الخرز ولعب الأطفال بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ومسلسل 9 بالملحق رقم 1 من اللائحة المنفذة لقواعد

مها أبوودن:

تمكنت الإدارة العامة لجمارك السخنة برئاسة سمير عبد الستار مدير عام جمارك السخنة، من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المسدسات والبنادق الخرز ولعب الأطفال بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ومسلسل 9 بالملحق رقم 1 من اللائحة المنفذة لقواعد قانون الإستيراد والتصدير بغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية وبالمخالفة للتعليمات الأمنية.





وتم الضبط بناء على إخبارية مقدمة من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي عمليات بالمنطقة الشرقية برئاسة حلمي أبو الحسن باعتزام شركة ف . ل إدخال أصناف مخالفة داخل مشمول حاوية واردة من الصين وتشمل، طبقا للمستندات، على 480 كرتونة كرة قدم بوزن 11580كجم.

وتم تشكيل لجنة جمركية مشتركة للتفتيش، حيث تبين وجود 180 كرتونة فقط بها 9000 كرة قدم من مطاط والباقى عبارة عن 148 كرتونة بها 32160 مسدس لعبة أطفال بدون خرز و 3408 مسدس لعبة للأطفال مزود بكيس خرز و 9216 بنادق لعبة للأطفال بدون خرز و 480 مسدس لعبة أطفال صابون من لدائن و 420 بندقية لعبة أطفال صوت وضوء بعدد 3 حجر قلم و152 كرتونة بها كميات كبيرة من لعب الاطفال بأشكال مختلفة( شكل موبايل وعربات وبيانو وسبورة تعليمية وبالونات ) وذلك بالمخالفة لما هو وارد بالمستندات.

قرر سمير عبد الستار مدير عام جمارك السخنة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.