جمارك السخنة تضبط محاولة تهريب كمية من الإبر الصينية

تمكن موظفو الجمارك بالإدارة العامة لجمارك العين السخنة برئاسة الأستاذ حسام جاد المولى مدير عام جمارك السخنة بالتنسيق مع محمد فوزى شاهين مدير عام مكافحة التهرب بالمنطقة الشرقية عمليات من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الإبر الصينية بالمخالفة للقانون.

فبناء على إخبارية سرية مقدمة من إدارة مكافحة التهرب الجمركى برئاسة حركة الوارد مفادها إعتزام شركة تهريب أصناف مخالفة داخل مشمول بوليصة الشحن رقم R232138359 بعدد 4 حاوية بوزن 22 طنا و780 كيلو قادمة من الصين ومحرر عنها بيان جمركى رقم 347114 لسنة 2022 والصنف الوارد طبقا للمستندات عبارة عن 315 طرد وحدات تبريد مفككة .

وتم تشكيل لجنة جمركية لكشف مشمول الحاويات من محمد عباس مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى ومحمد بهنسى مدير إدارة التحريات والضبط وحسن عبد الرحمن مدير مجمع إدارة حركة الوارد ومحمود شعبان رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركى وأحمد سويلم مدير إدارة الأمن الجمركى وخالد فريج مأمور الحركة ووجدى محمد رئيس قسم الحركة ومحمد محمد مبروك مدير الحركة وخالد زيدان ومحمود فتح الباب وعبدالرحيم مختار مأمورى التعريفة.

فتبين وجود 20 كرتونة بكل منها 10آلاف إبرة صينية بإجمالي 200 ألف إبرة صينية والتى يتم استخدامها في الطب البديل مخبأة داخل الطرود الواردة .

وقرر رشاد عبد المعطي رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي.

يأتي ذلك بناء على تعليمات الشحات غتوري رئیس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .