جمارك الدخيلة تضبط 3 محاولات تلاعب فى المستندات للتهرب

تمكن موظفي الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة برئاسة مجدى كمال الشهاوى بالتنسيق مع الإدارة العامة للحركة برئاسة محمد البسيوني من ضبط 3 محاولات تلاعب فى المستندات للتهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية ومن العرض على الجهات الرقابية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون 118 لسنة 1975 والقوانين ذات الصلة.

فى المحاولة الاولى وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع الواردة بجمارك الدخيلة، تم تشكيل لجنة برئاسة شعبان سعد مدير منطقة الفحص والمعاينة الثالثة ومحمد شحاتة وهشام بدر مديرى منطقة الفحص والمعاينة الثانية ومحمد الشرقاوى ومحمد منير مأمورى التعريفة ومحمود الشاعر ومحمد رجب مأمورى الحركة لمراجعة مشمول البيانين الجمركيين رقمى 321104 و 328758 لسنة 2022 باسم أ . ل . أ والصنف طبقا للمستندات ورق طباعة وكتابة منشأ أوربى ويطلب صاحب الشأن تطبيق الإعفاء المقرر للصنف طبقا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.

وبالمعاينة الفعلية للمشمول على الطبيعه تبين أن الصنف ورق تغليف ولايستحق تطبيق الإعفاء قانونا وان الصنف يخضع للعرض على الهيئة العامة لسلامة الغذاء.

وبالعرض على الإدارة العامة للشئون القانونية أفادت بأن الواقعتين تعدان تهربا جمركيا.

وبلغت قيمة الضرائب والرسوم المستحقة 654 ألف و153 جنيه مع العرض على الهيئة العامة لسلامة الغذاء .

وفى المحاولة الثالثة تم تشكيل لجنة برئاسة محمد شحاتة وهشام بدر مديرى منطقة الفحص والمعاينة الثانية وممدوح عبد الغنى فرج مدير المركز اللوجيستى وعاطف محمود مأمور التعريفة ومحمود الشاعر مأمور الحركة لإنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بالبيان الجمركى رقم 387863 باسم أ . ل . أ والصنف طبقا للمستندات ورق طباعة وكتابة منشأ أوربى أيضا.

وقد تبين من مراجعة البيان الجمركى على منظومة نافذة تقديم الشركة لعدد 2 فاتورة تجارية الأولى بمبلغ 89998.82 دولار والثانية بمبلغ 175939.80 دولار وكلاهما مدون عليهما البيانات الخاصة بمشمول الرسالة.

وبالعرض على الإدارة العامة للشئون القانونية أفادت بأن الواقعة تعد تهربا جمركيا.

وبلغت قيمة الضرائب والرسوم المستحقة 356 ألف و51 جنيه .

وطلب صاحب الشأن التصالح وسداد التعويضات الجمركية وتم العرض على الجهات الرقابية.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الاستاذ الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافه محاولات التهرب الجمركي.