جمارك الدخيلة تضبط محاولتي تلاعب في المستندات للتهرب من سداد الضرائب والرسوم

تمكن رجال الجمارك بالادارة العامة لحركة الوارد بالدخيلة برئاسة محمد البسيوني مدير عام الإدارة العامة للحركة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي برئاسة محمد درويش مدير عام التهرب الجمركي من ضبط محاولتي تلاعب في المستندات للتهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

المحاولة الأولي كانت أثناء قيام اللجنة الجمركية بمنطقة الفحص والمعاينة الثانية والمكونة من محمد شحاته مدير إدارة التعريفة وهشام بدر مدير إدارة الحركة ومحمود يعقوب إدارة التهريب بالدخيلة ومحمد إبراهيم حسن مأمور التعريفة ورمضان مغازي مأمور الحركة بمعاينة البيان الجمركي رقم 8763 لسنة 2023 باسم شركة ا . ل . ا ومشموله وفقا للمستندات المقدمة عبارة عن ورق مقوي منشأ إتحاد أوروبي حيث تبين أن الصنف الوارد فعليا عبارة عن رولات ألومونيوم بالمخالفة للمستندات المقررة .

وبلغت الضرائب والرسوم والغرامات المستحقة 350 ألف جنيه .أما المحاولة الثانية فكانت فى الإيداعات الخارجية بساحة سيسكو حيث تم تشكيل لجنة جمركية من منصور حسين مدير إدارة التعريفة وهلال خلف مدير إدارة الحركة ومحمود يعقوب إدارة التهرب الجمركي ومحمد عادل مدير التعريفة وحمدي عبدالشافي مأمور الحركة لمعاينة البيان الجمركي رقم 96850 لسنة 2023 باسم شركة ش . ص . س ومشموله طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن قطع غيار ماكينات منشأ اتحاد أوروبي ويطلب صاحب الشأن تطبيق الاعفاء المقرر لإتفاقيه الشراكة المصرية الأوروبية .

وبالمعاينة والفحص الصنف الوارد تبين أن المنشأ الفعلى هو الهند واليابان وانها لا تخضع للإعفاءات المقررة لهذه الاتفاقية .

وبلغت الضرائب والرسوم والغرامات المستحقة 500 ألف جنيه ، وقرر الأستاذ مجدي كمال الشهاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي والتحفظ علي المضبوطات ، وتم طلب التصالح وسداد الضرائب والرسوم والغرامات المستحقة .

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة علي جميع المنافذ الجمركية واحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.