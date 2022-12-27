جمارك الدخيلة تضبط محاولتى تصدير بضائع أجنبية غير خالصة الضرائب

تمكن موظفو جمارك صادر الدخيلة برئاسة الدكتور ياسر يسري مدير عام الإدارة العامة للصادر من ضبط محاولتى تصدير بضائع أجنبية غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية وكمية من البضائع المصرية دون وجود تفويض أوتنازل بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته الاستيرادية رقم 770 لسنة 2005.

فبناء علي إخبارية من هيئة الرقابة الإدارية ومذكرة الإدارة العامة للتهرب الجمركى برئاسة محمد درويش مدير عام التهريب والإدارة العامة للأمن الجمركي برئاسة طلعت مراد المدير العام ومحمد عويضة مدير إدارة التهريب بالدخيلة مفادها محاولة شركة م . ت تصدير بضائع مخالفة ضمن مشمول البيان الجمركي رقم 31834 لسنة 2022 بعدد 1حاوية والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن أغذية متنوعة منشأ مصري ، وكذا محاولة شركة م . م . ا تصدير أصناف مخالفة بالبيان الجمركي رقم 32424 لسنة 2022 والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن منظفات صناعيه وأدوات نظافة منتجات مصرية ذات منشأ مصري.

وتم تشكيل لجنة برئاسة ياسر العتوي مدير مجمع الصادر وعضوية ضياء مصطفي مأمور الحركة ومصطفي قاسم مدير الحركة وسامح عبدالصمد مدير التعريفة لمعاينة مشمول البيانين فتبين بالكشف والمعاينة وجود عدد من كراتين الجبنة المطبوخة وعدد من صوانى من اللدائن وأدوات النظافة أجنبية الصنع تتطلب تقديم مستند دال علي سداد الرسوم الجمركية عنها وعدد من كراتين الجبنة المطبوخة وأدوات النظافة محلية الصنع وغير موجود تنازل أو تفويض بالتصدير من الشركة المنتجة.

وبلغت قيمة التعويضات والغرامات المستحقة 411 ألف و 962 جنيها.

قرر مجدي كمال الشهاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة إتخاذ الإجراءات القانونية .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.