جمارك الدخيلة تضبط محاولة تهريب 81 زجاجة خمور بقيمة تتجاوز مليون جنيه

تمكنت جمارك الدخيلة من ضبط محاولة تهريب 81 زجاجة خمور بقيمة تتجاوز مليون جنيه.

وأفاد بيان للجمارك في الداخلية بأن رجال الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة برئاسة مجدي كمال تمكنوا بالتنسيق مع الإدارة العامة للحركة برئاسة محمد البسيوني وطلعت مراد مدير عام الأمن الجمرك بالمنطقه الشمالية من ضبط محاولة تهريب عدد من زجاجات المشروبات الكحولية ( الخمور ) بالمخالفة للقانون.

فبناء على معلومات سرية واردة باعتزام أحد الأشخاص تهريب أصناف مخالفة غير مقر عنها ضمن مشمول داخل حاويه رقم MEDU4984010 مقاس 40 قدم قادمة من إحدي الدول الأجنبية إلى ميناء الدخيلة ومحرر عنها شهادة رقم 352788 لسنة 2022 بإسم J . J ومشمولها عبارة عن أمتعة شخصية.

وتم تشكيل لجنة برئاسة هشام السيد بدر ومحمد شحاته مديري إدارة الفحص والمعاينة ومحي الدين عبدالحكيم مدير التعريفة ومحمد أبو اليزيد عجوه مدير الحركة لمعاينة وكشف مشمول الحاوية فتبين وجود 81 زجاجة مشروبات كحولية ( خمور ) مخبأه داخل الحاوية، وتقدر قيمة المضبوطات بحوالى مليون و173 ألفا و753 جنيها.

قرر مجدي كمال رئيس الادارة المركزية لجمارك الدخيله إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي و التحفظ علي المضبوطات.

يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .