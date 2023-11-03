جمارك الدخيلة تضبط محاولة تهريب كمية من أدوات وأجهزة الحلاقة ومجففات

تمكّن رجال الادارة المركزية لجمارك الدخيلة، برئاسة مجدى كمال الشهاوي، بالتنسيق مع الإدارة العامة للحركة بالمنطقة الثانية برئاسة محمد شحاتة إبراهيم من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من أجهزة الحلاقة الكهربائية ومجففات ومكاوى الشعر الكهربائية وحقن الفیلر وغيرها، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فبناءً على إخبارية سرية مقدمة من الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، تلاها إخبارية من إدارة مباحث الأموال العامة والمباحث الجنائية، مفادها محاولة شركة أ . أ تهريب كمية من الأصناف المخالفة داخل حاوية 40 قدمًا رقم DRYU9796545 قادمة من الصين والصنف الوارد طبقًا للمستندات المقدمة عبارة حوامل من لدائن للكابلات.

وتم تشكيل لجنة برئاسة الأستاذ محمد غيط مدير إدارة الفحص والمعاينة الثانية، وحسن سليط مدير المركز اللوجيستى، وأيمن هندى وأحمد حامد وعادل محمد مصطفى مديرى التعريفة، ومحمد رجب مدير الحركة للمعاينة الفعلية والكشف،

بحضور طلعت مراد مدير عام الأمن الجمركي، ومحمد درويش مدير عام مكافحة التهرب الجمركي، وممدوح عبد الغني مدير عام المناطق اللوجستية، ومحمد عويضة مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي، ومحمود فيلة مدير إدارة الأمن الجمركي،

فتبيّن وجود عدد 834 طردًا من أجهزة الحلاقة الكهربائية ومجففات الشعر الكهربائية ومكاوي الشعر الكهربائية وحقن الفيلر غير مقر عنها وغير مذكورة بالمستندات المقدمة.

وبلغت قيمة الضرائب والرسوم والتعويضات المستحقة 101 مليون و514 ألفًا و54 جنيهًا.

قرر مجدى كمال الشهاوي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركي والتحفظ على المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية، وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.