جمارك الدخيلة تضبط محاولة تهريب كميات من الأدوية البشرية والمكملات الغذائية

تمكّن موظفو الإدارة المركزية بجمارك الدخيلة، برئاسة الدكتور طارق صلاح سيف النصر، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية البشرية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل والهواتف المحمولة والساعات الذكية، بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فبناء على إخبارية سرّيّة مفادها اعتزام شركة ه. ل. ا تهريب أصناف مخالفة داخل مشمول حاوي 40 قدمًا رقم MSDU8547822 قادمة من إحدى الدول العربية محرَّر عنها البيان الجمركي رقم 231785 لسنة 2022، والصنف طبقًا للمستندات المقدَّمة عبارة عن إكسسوارات ملابس جاهزة.

وبالعرض على محمد البسيوني، مدير عام الحركة بجمارك الدخيلة، قرر تشكيل لجنة برئاسة محمد شحاتة مدير إدارة الفحص والمعاينة، وهشام السيد بدر مدير الحركة، ومحمد عادل ومحمد فتحي مديريْ تعريفة، بحضور محمد درويش من إدارة مكافحة التهرب الجمركى لتفتيش الحاوية،

فتبيّن وجود 995 كرتونة بعدد 144478 طردًا بوزن 16 طن بضائع متنوعة؛ منها أمبولات من مادة الكيتامين المخدر، وكمية من الأدوية البشرية والمكملات الغذائية وحقن تخدير الأسنان ومستلزمات طب وجراحة الأسنان وكمية من الهواتف المحمولة وإكسسواراتها وسماعات بلوتوث والساعات الذكية وماكينات الدفع الفورى وأجهزة الباركود وأجهزة الراوتر.

وتُقدَّر قيمة المضبوطات بحوالي 28 مليون جنيه، وقرر الدكتور طارق صلاح سيف النصر، رئيس الإدارة المركزية بجمارك الدخيلة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط، والتحفظ على المضبوطات، وإخطار الجهات المختصة.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الأستاذ الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركى.