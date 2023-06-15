جمارك الدخيلة تضبط محاولة تلاعب للتهرب من الضرائب

تمكن رجال جمارك الدخيلة برئاسة مجدي كمال الشهاوي، من ضبط محاولة تلاعب في المستندات للتهرب من الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

جاء ذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للحركة برئاسة محمد البسيوني والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي برئاسة محمد درويش مدير عام مكافحة التهرب الجمركي والإدارة العامة للأمن الجمركي برئاسة طلعت مراد.

وبناء على إخبارية مقدمة من الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي والإدارة المركزية لجمارك الدخيلة بمحاولة شركة (ف . ت) التلاعب في المستندات الخاصة بمشمول البيان الجمركي رقم 195804 بعدد 3 حاويات والصنف طبقا للمستندات المقدمة مجات مصنوعة من الخزف منشأ الصين .

وتم تشكيل لجنة برئاسة محمد شحاتة مدير إدارة التعريفة وهشام بدر مدير إدارة الحركة ومحمد الشرقاوي ومحمد إبراهيم مأموري التعريفة ورمضان مغازي مأمور الحركة ومحمد عويضة مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى ومحمود فيالة مدير إدارة الأمن الجمركي ومحمود يعقوب رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي وممدوح عبدالغني وياسر البكري وحسن سليط مديري المركز اللوجيستي للمعاينة الفعلية ، فتبين إخفاء المسمى الحقيقي المطبوع علي الكراتين الذي يوضح أن صنف المجات مصنوع من البورسلين ووضع استيكر عليها بأن المجات من الخزف.

وتم سحب عينة من الأصناف الواردة لتحليلها ، فأفاد المعمل أن صنف المجات الواردة مصنوعة من البورسلين وليس الخزف، وبالعرض على إدارة الشئون القانونية اعتبرت الواقعة تهربا جمركيا.. وبلغ فارق الضرائب والرسوم والغرامات 11 مليونا و 250 ألف جنيه.

وقرر جمارك الدخيلة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي والتحفظ على المضبوطات .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة علي جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .