جمارك الدخيلة تضبط محاولة تزوير تنازل لتصدير أكثر من 20 ألف طرد مياه غازية

تمكن موظفو الجمارك بالإدارة المركزية لجمارك الدخيلة برئاسة مجدي كمال الشهاوي من ضبط محاولة تزوير تنازل لتصدير أكثر من 20 ألف طرد مياه غازية .
جاء الضبط بالتنسيق مع الإدارة العامة لجمارك الصادر برئاسة الدكتور ياسر يسري مدير عام الصادر وإحدى الجهات الرقابية.
يأتي ذلك بالمخالفة لقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.
حيث تم تشكيل لجنة جمركية برئاسة ياسر العتوي مدير مجمع الصادر وشعبان عبد الفتاح مدير الإدارة وسامح عبدالصمد مدير التعريفة وعصام لبيب وهشام محروس مديرى الحركة وأحمد عبدالوهاب مأمور التعريفة لإنهاء إجراءات تصدير مشمول البيان الجمركي رقم 8530 لسنة 2023 والصنف عبارة عن 20624 طرد مياه غازية مصدرة إلى روسيا .
وبفحص المستندات والأوراق المقدمة تم الاشتباه فى التنازل المنسوب لشركة كوكاكولا ، بالتحقق من صحته إدارة الملكية الفكرية أفادت بأن التنازل غير صحيح .
وتقدر قيمة المضبوطات بحوالى 3 ملايين و 700 ألف جنيه.
وقرر مجدي كمال الشهاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي والتحفظ علي المضبوطات .
يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .