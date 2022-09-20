جمارك الدخيلة تضبط كميات كبيرة من السجائر الأجنبية بمبلغ 49.7 مليون جنيه

تمكن رجال الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة برئاسة مجدي كمال ومحمد البسيوني مدير عام الحركة من ضبط كميات كبيرة من السجائر الأجنبية بمبلغ 49.7 مليون جنيه .
وبناء على تحريات سرية دقيقة والتحقق من جهاز الفحص بالأشعة من صحة المعلومات باعتزام شركة تهريب أصناف محظور دخولها البلاد بالمخالفة لقانون الجمارك داخل حاويه رقم TRHU6677153 مقاس 40 قدم شهادة رقم 338483 قادمه من إحدى الدول العربية متواجدة بميناء الدخيلة
و تشكلت لجنة برئاسة هشام السيد بدر مدير إدارة الفحص والمعاينة ومحمد الشرقاوي مأمور التعريفه ومحب الدين عبدالحكيم مدير التعريفة وعضو لجنة الرقابة الإدارية وعادل محمد مصطفي مأمور تهريب جمركي وعضو لجنة الرقابه و محمد أبو اليزيد عجوه مدير حركة وبالاشتراك مع طلعت مراد مدير عام أمن المنطقه الشمالية.
وتم ضبط عدد 1482 كرتونة بعدد 740900 علبة سجائر أجنبيه ماركة captine black مخبأة داخل الحاويه وتقدير قيمتها بمبلغ 49.7 مليون جنيها.
وبالعرض علي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي والتحفظ علي المضبوطات .
يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .