جمارك الدخيلة تحصل 1.3 مليار جنيه ضرائب ورسوم في مايو

مها أبوودنبلغ عدد الشهادات الجمركية المقيدة المفرج عنها بشكل نهائي خلال شهر مايو 2018 من جمرك الدخيلة حوالى 6381 شهادة جمركية ، معظمها مستلزمات إنتاج للمصانع وأقمشة وأخشاب ومجمدات وأمتعة شخصية. كما بلغ عدد الشهادات الجمركية المقيدة بنظام الدروباك 1071 شهادة جمركية والترانزيت 261 ش

مها أبوودن

بلغ عدد الشهادات الجمركية المقيدة المفرج عنها بشكل نهائي خلال شهر مايو 2018 من جمرك الدخيلة حوالى 6381 شهادة جمركية ، معظمها مستلزمات إنتاج للمصانع وأقمشة وأخشاب ومجمدات وأمتعة شخصية.

كما بلغ عدد الشهادات الجمركية المقيدة بنظام الدروباك 1071 شهادة جمركية والترانزيت 261 شهادة جمركية

وقدرت مصادر جمركية قيمة الضرائب والرسوم المحصلة بالجمرك خلال شهر مايو بنحو ١.٣ مليار جنيه .

فيما بلغ عدد الشهادات الجمركية التى تم تصدير مشمولها خلال نفس الشهر من جمارك الدخيلة 947 شهادة صادر نهائى

وتفصيليا بلغت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة 181 مليون و445 ألف و603 جنيها.

بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 976 مليون و293 ألفا و 774 جنيه كما بلغت الرسوم المحصلة كأمانات 41 مليون 383 ألفا 786 جنيه

كما تم تحصيل مبلغ 3 مليون و780 ألفا 278جنيه كرسوم صادر وتحصيل غرامات بالمركز المطور عن الرسائل الواردة بمبلغ 395 ألفا 950 جنيه

وبلغ عدد الشهادات المحصل عنها زيادات أوزان بمعرفة إدارة المنافذ الجمركية 1025شهادة بمبلغ 2 مليون و551الفا و778 جنيه.

كما بلغت حصيلة بيع البضائع خلال جلسة المزاد العلنى التى أقيمت خلال شهر مايو 2 مليون و457 ألفا و780 جنيه