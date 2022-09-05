جمارك الدخيلة تحصل أكثر من 2 مليار جنيه ضرائب ورسوم خلال أغسطس

كشف الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، وكيل أول وزارة المالية، أن إدارة جمارك الدخيلة أفرجت خلال شهر أغسطس 2022 عن مشمول 7576 شهادة جمركية وارد نهائي.

وشملت كافة البضائع العامة والسلع الإستراتيجية مثل القمح والسكر و فول الصويا والذرة وغيرها لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والأرز، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، والأعلاف وقطع غيار الموتوسيكلات، والسيارات وغيرها ».

وبلغت الرسوم الجمركية المحصلة في جمارك الدخيلة عن شهادات الوارد ‏خلال أغسطس الماصى حوالى 242 مليون و250 ألف جنيه بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة حوالى 1 مليار و515 مليون و819 ألف جنيه بينما بلغت الرسوم الأخرى المحصلة عنها 451‏ مليون و689 ألف جنيه .

كما تم خلال شهر أغسطس الماضي تصدير مشمول 2655‏ بياناً جمركياً تحت نظم التصدير المختلفة ( نهائي – سماح مؤقت – دروباك ) لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية والبضائع العامة منها الألمونيوم ، والمواد الغذائية ، والإستانلس، والرخام، ومنتجات أخرى بقيمة إجمالية بلغت 1 مليار و 337 مليون و60‏ ألف جنيه، تم تحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك الدخيلة بمبلغ 420 ألف جنيه.

وحصلت الإدارة العامة للمنافذ رسوم زيادة وزن عن عدد 473 بيانا جمركيا بحوالى مليون و 879 ألف جنيه، وبذلك يكون أجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة لجمارك الدخيلة خلال شهر أغسطس 2022 حوالي 2 مليار و212‏ مليون و 58‏ ألف جنيه .